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Salihli Belediye meclisi 10 gündemi karara bağladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Mayıs ayı Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zeki Kayda Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ve geçmiş meclis kararlarının dağıtılması ile başlayan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Zeki Kayda, alınan kararların Salihli'ye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. Salihli'ye doğalgaz getirilmesi konusunda Ankara'da görüşmeler yaptığını belirten Başkan Kayda, "İlçemize doğalgaz gelmesi noktasında ilk günden beri yardım ve destekleri ile konuyla bizzat ilgilenen Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek istişarede bulundum. Gölmarmara-Gördes doğalgaz hattı 1.etap projesinde, Salihli-Gölmarmara hattı da 2.etap projesinde bulunuyor. Salihli için hayati önemi bulunan doğalgazın ilçemize gelmesi noktasında ortak hareket ederek süreci hızlandırmalıyız" dedi.

Mayıs ayı toplantısında belediyenin 2016 mali yılı kesin hesabı Bütçe Komisyonuna havale edilirken, mülkiyeti Salihli Belediyesine ait Yılmaz Mahallesi 2592 parselde kayıtlı yerin ilçe müftülüğüne tahsis edilmesi talebi Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna, S.S. 24 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifinin kullanmakta olduğu Gümüşçayı kenarında bulunan durağın aylık ücretinin ve tahsis süresinin uzatılıp uzatılmayacağı hususu ise Bütçe Komisyonuna havale edildi. Şehir imar plan notlarının 31. maddesi ile ilgili talebin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda ayrıca Kocaçeşme Mahallesi 2003 ada 9 parselin imar planı değişikliği talebi oy birliği ile kabul edilirken, Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin, Yörük Mahallesi 335 Sokak No: 23 adresindeki Engelleri Aşalım Parkı'nın kapalı alan içerisindeki dernek büro kısmının kendilerine tahsis edilmesi talebi ve Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin yer tahsis talebi Bütçe, Hukuk ve Tarifeler ile Kültür Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda gündemin son maddesi olan ve mülkiyeti Belediyeye ait 178 sıra nolu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsatı üzerinde 2886 sayılı kanuna göre yapılacak ihale ile gayri ayni hak tesis edilmesi talebi ise ara komisyonda tekrar görüşülmek üzere Hukuk ve Tarifeler, Bütçe, Tarım ve Hayvancılık Komisyonlarına havale edildi.

Öte yandan Salihli Belediye Meclisi, bu taleple ilgili komisyonlardan gelen raporu görüşmek için 8 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00'de yeniden toplanacağı öğrenildi.

(BA-SC)



03.05.2017 13:17:24 TSI

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