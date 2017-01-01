YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Ailede Öfke Kontrolü' konulu konferansa yoğun ilgi

'Ailede Öfke Kontrolü' konulu konferansa yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 'Ailede Öfke Kontrolü' konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen konferansa, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Reyhan Mollaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Uçar, Elif Sosyal Yardımlaşma Derneği (ELİF-DER) Başkanı Yeter Yılmaz, Elif-Der Fatsa Temsilcisi Hatice Anlayan, Belediye Meclis Üyelerimi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Öfke kontrolünde ilk adım duyguların doğru şekilde ifade edilmesidir"

İstanbul Kadıköy İlçe Müftülüğü Vaizesi Ayşe Nur Özkan yaptığı konuşmada, öfkenin dışarıdan gelecek tehlikeleri def etmek için Cenab-ı Allah tarafından kullarına ihsan edildiğini vurgulayarak, "Buna göre öfke insanidir ve son derece doğaldır. Öfke, yaşanması gereken bir duygudur. Bu duygumuzu karşımızdaki insanlarla paylaşmamız gerekir. Aksi takdirde biriktirdiğimiz duygular, tıpkı akışı olmayan suların bataklığa dönüşmesi gibi içimizde bir 'çöplüğe' dönüşür. İfade edilmemiş duygular bedensel ve zihinsel hastalıklara neden olur. Ancak duygularımızı ifade ederken dikkatli olmamız gerekir. Zira öfke kontrolünde ilk adım, duyguların doğru şekilde ifade edilmesidir" ifadelerini kullandı.



"Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır"

Konferans sonrası bir konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, İslam'ın kadına ve aileye verdiği değere dikkat çekerek, "Aile içi ilişkilerde eşlerin olaylara olumlu yönden bakmaları gerekir. Hz. Peygamber (s.a.v.) hanımlarına karşı şiddet uygulamadığı gibi kalplerini de kırmamıştır. Kendisine yönelik hanımlarının yanlış davranışları olsa da öfkesine kapılmamıştır. Her insanın hatası vardır. Ama her insanın iyi tarafları da vardır. Önemli olan bunları görebilmektir. Hz. Mevlânâ'nın dediği gibi 'kusursuz dost arayan, dostsuz kalır' " şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



03.05.2017 13:18:03 TSI

NNNN

