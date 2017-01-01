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Öğrencilerin hayalindeki hediyeler, İstanbul'dan geldi



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ERZURUM (İHA) - Dumlu'lu öğrencilerin hayallerine İstanbul'daki arkadaşları cevap vererek hediyeler gönderdiler.

İstanbul Maltepe'de eğitim hizmeti veren Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu tarafından yürütülen "Hayalim gerçek olsa projesi" projesinde Dumlu İlk Okulunda okuyan her öğrencinin bir hayalinin gerçekleştirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Proje hakkında bilgi veren Dumlu İlk okul Müdürü Onur Kurdulu, "Dumlu İlkokulunda okuyan öğrenciler, hayal ettiği bir hediyeyi anlatan mektup yazarak Nezahat Aslan Ekşioğlu İlk okuluna gönderdiler. Nezahat Aslan Ekşioğlu İlk okulu proje ekibi de bir hayal ağacı oluşturarak gelen mektupları ağacın dallarına astılar. Bu okulda okuyan her öğrenci bir mektup alarak belirtilen hayali gerçekleştirdiler. Aynı zamanda hayaliyle alakalı ikinci bir hediye alarak Erzurum'daki arkadaşının hayalini gerçekleştirmiş oldular. Böylece gönül köprüsü kurulmuş oldu.

İstanbul'da toplanan hediyeler paketlenerek Erzurum'a Dumlu İlkokuluna gönderildi. 23 Nisan Pazar günüde İstanbul'dan gelen proje ekibi Nezahat Aslan Ekşioğlu Okul Müdürü Hasan Ali Bayrak ve Müdür Yardımcısı Ekip Başı Zübeyde Ergül tarafından Dumlu'lu çocuklara hediyeler verilerek hediyeleşme tamamlanmış oldu. Projenin gerçekleşmesinde emek veren katkı sağlayan herkese, Dumlu'lu hemşerimiz Huma Kaplan Bey'e de destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Bu projede yardım etme değil hediyeleşme yoluyla hayallerin gerçekleşmesi amaçlandığı belirtildi.

Dumlu'lu dostlarımız harika misafirpervelik örneği gösterdiler

Nezahat Aslan Ekşioğlu İlk okulu heyeti proje hakkında yaptığı değerlendirmede; "Hayalim Gerçek Olsa" projemizi sonuçlandırmıştır. Dumlu ilkokul yetkilileri bizlere harika bir misafirperverlik örneği sergilemiştir. Erzurum´un tarihi ve turistik yerlerini görmemizi sağlamışlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri hepimizi çok duygulandırmıştır. Ekibimize hatıra hediyeleri vermişler, yöresel tatları tattırmışlardır. Tanıştığımız öğrenciler, veliler, öğretmen ve yöneticiler sizlere minnet ve teşekkürlerini iletmişlerdir. Sayın velilerimiz projemizin ilk gününden son gününe kadar desteklerinizi hiç esirgemediniz. 195 çocuğun hayallerini gerçekleştirdiniz" dedi.

(ERZ-AT-Y)



03.05.2017 13:18:43 TSI

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