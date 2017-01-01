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Kars Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarına başladı



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta uzun geçen kışın ardından belediye yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca Hafızpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Üniversite Yolu ve istasyon Mahallesi'nde yol kaldırım çalışmaları başlattı. Belediye ekipleri bir taraftan yol, kaldırım yaparken, diğer taraftan da Osmanlı Mahallesi Projesi'nin hayata geçirileceği iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

Kars'ta birçok cadde ve sokakta geçtiğimiz yıl sıcak asfalt çalışması yapan belediye bu yıl sonuna kadar da kentin bütün cadde ve sokaklarını asfaltlamayı ve kaldırımlarını yapmayı hedefliyor. Yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Murtaza Karaçanta, Kars'ta söz verdikleri projeleri tek tek hayata geçirdiklerini belirtti.

Kars Belediye Başkanlığı'na ait fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan yolları kazarken, diğer taraftan kaldırım yapıyor. Kars'ın yaşanılabilir bir kent olması yönünde çalışmaların önümüzdeki günlerde diğer cadde ve sokaklarda da başlatılacağı öğrenildi.

(IÇ-AT-Y)



03.05.2017 13:19:05 TSI

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