03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇORUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sungurlu'da şenlik heyecanı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:11
Sungurlu'da şenlik heyecanı
Sungurlu'da şenlik heyecanı
- Çocuk Oyunları Şenliği başladı

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - "2016-2017 yılı Çocuk Oyunları Şenliği" Çorum'un Sungurlu ilçesinde başladı.
İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı ve 6 gün sürecek olan oyunlarda öğrenciler yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarında madalya mücadelesi verecekler.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasına imzalanan protokol gereğince ilkokul çağındaki çocuklara eski oyunları öğretmek ve kuşaktan kuşağa aktarmak için bir proje olarak başlatıldı.
Sungurlu İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Yurt, yarışmalara katılan tüm okul öğrenci, idareci ve hakemlere başarılar diledi.
(SŞ-BÖ-Y)

03.05.2017 13:19:45 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Fen Lisesi öğrencileri Ordu'yu gezdi
YEREL

FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİ ORDU'YU GEZDİ
Sungurlu'da parke yol ve çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

SUNGURLU'DA PARKE YOL VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Başkan Şahiner'den tekerlekli sandalye yardımı
YEREL

BAŞKAN ŞAHİNER'DEN TEKERLEKLİ SANDALYE YARDIMI
Alioğlu köyünde yaralar sarılmaya başlandı
YEREL

ALİOĞLU KÖYÜNDE YARALAR SARILMAYA BAŞLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!