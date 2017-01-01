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Sungurlu'da şenlik heyecanı

- Çocuk Oyunları Şenliği başladı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - "2016-2017 yılı Çocuk Oyunları Şenliği" Çorum'un Sungurlu ilçesinde başladı.

İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonunda ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin katıldığı ve 6 gün sürecek olan oyunlarda öğrenciler yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca ve yakan top oyunlarında madalya mücadelesi verecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasına imzalanan protokol gereğince ilkokul çağındaki çocuklara eski oyunları öğretmek ve kuşaktan kuşağa aktarmak için bir proje olarak başlatıldı.

Sungurlu İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Yurt, yarışmalara katılan tüm okul öğrenci, idareci ve hakemlere başarılar diledi.

(SŞ-BÖ-Y)



03.05.2017 13:19:45 TSI

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