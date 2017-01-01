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Kırkağaç'ın bağ yolları bakıma alındı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaçlı çiftçinin ürünleri Karakurt Sebze ve Meyve Haline kolay ve hızlı ulaştırabilmesi amacıyla bağ yollarında dozerle bakım ve onarım çalışması yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya verdiği desteğin yanı sıra çiftçinin ürünlerini en hızlı şekilde tüketiciye ulaştırabilmesi amacıyla da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırkağaç'ın Alifaki ve Bostancı Mahallelerindeki çiftçilerin ürünlerini Karakurt Sebze ve Meyve Haline daha hızlı ve kolay ulaştırması amacıyla bağ yollarında bakım ve onarım çalışması yapıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan bu çalışmalar kapsamında hale giden 4 kilometrelik yolda iyileştirme çalışması yapıldı.

Vatandaşlar, ürünlerini hızlı ve kolay olarak Karakurt Haline ulaştırabilecek olmaktan duydukları memnuniyeti aktararak, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

(SC-Y)



03.05.2017 13:20:01 TSI

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