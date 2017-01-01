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Şişmanlar'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Mert Şişmanlar, Romanya'nın Ploiesti şehrinde yapılacak olan Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. 27 ülkeden 561 sporcunun mücadele edeceği Avrupa Kupası'nda yarışacak olan Mert Şişmanlar, yeni bir başarıya daha imza atmayı hedefliyor.

Avrupa Judo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nda 27 ülkeden 561 sporcu mücadele edecek. Romanya'nın Ploiesti şehrinde gerçekleştirilecek olan şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ve ülkemizi Mert Şişmanlar temsil edecek. Rakiplerine minderi dar ederek şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefleyen Mert Şişmanlar'a başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Bu yıl Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonluğu, Antalya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda Avrupa Kupası Şampiyonluğu ve Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Kupası'nda Avrupa Kupası 3'üncüsü olan sporcumuzun Romanya'dan da güzel derecelerle döneceğine inanıyorum. Elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran yeşil-beyazlı sporcumuza Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

(SC-Y)



03.05.2017 13:23:04 TSI

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