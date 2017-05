YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 8 bıçak darbesi ile adam yaralayan sanığa 12 yıl hapis

8 bıçak darbesi ile adam yaralayan sanığa 12 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de nişanlısı ile araç içerisinde oturan bir kişiyi 8 bıçak darbesi ile yaralayan 26 yaşındaki sanığa 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

28 Ağustos 2015'te saat: 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre T.Y., amcasının kızı D.Y. ile nişanlı olduğu, olay günü park halindeki araç içerisinde konuştuğu sırada, E.T., İ.Ö. , Ö.Ç. ve Ş.T.'nin olduğu şüpheliler aracın yanına geldi. erek, camına elle vurdu. Konuşmak istediklerini söyleyen şüphelilere T.Y. tepki gösterdi. Araçtan inen T.Y. ile E.T. konuştuğu sırada Ş.T. elindeki bıçak ile 8 kez sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay sonrası kaçan ve 14.02.2017 tarihinde yakalanan Ş.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ş.T. (26), mağdur T.Y. (26) ile sanık avukatı hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen D.Y., "Mağdur o zaman nişanlımdı, şimdi ise eşim olur. Eşime bıçakla sırtından vuranlar arasında sanık Ş.T. de vardı" diyerek duruşma salonunda bulunan sanık Ş.T.'yi teşhis etti.

Olay anında bulunan ve tanık olarak dinlenen E.T. ise "Olay sırasında Ş.T. de vardı, zaten bıçak ondaydı, şimdiye kadar tehdit ettiği için söyleyemedim ama mağduru bıçaklayan Ş.T.'dir" dedi.

Tutuklu sanık Ş.T. de tanık beyanlarını kabul etmediğini, olay günü Diyarbakır'da olduğunu, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Ş.T.'ye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

03.05.2017

