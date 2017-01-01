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Manisalılar Çanakkale'ye gidiyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 yıldır sürdürdüğü Çanakkale gezisini bu yıl da başlattı. İlk kafile Cumhuriyet Meydanı'ndan ecdat topraklarına uğurlanırken, 25 Mayıs'a kadar gezinin devam edeceği belirtildi. Manisalıları 'bir devrin battığı yer' olan Çanakkale'ye götürerek, atalarımızın yazdığı kurtuluş destanını yerinde görmelerini hedeflediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bu yıl 5 bin vatandaşı ata topraklarına götüreceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından 2013 yılında üniversite öğrencileri için başlatılan ve sonraki yıllarda tüm vatandaşlar için yapılan Çanakkale gezisi, bu yıl da yoğun katılımla başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu ile ilgililer, ilk kafileyi Cumhuriyet Meydanı'ndan Çanakkale'ye uğurladı. 25 Mayıs'a kadar devam edecek olan gezilerde Manisa merkezinin yanı sıra ilçeler için de otobüs seferleri eklendiği, hafta içi 7, hafta sonu da (Cuma-Cumartesi) 8 otobüsle Çanakkale'ye gidileceği belirtildi.



Hedef 5 bin kişi

Manisalıları atalarımızın kurtuluş destanını yazdığı Çanakkale'ye götürmek ve rehber eşliğinde gezdirmeyi bir gelenek haline getirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'da başlattığımız bu gelenek, birçok kurumumuza da güzel bir örnek oldu. Her yıl binlerce vatandaşımızı 'Bir devrin battığı yer' olarak nitelendirilen Çanakkale'ye götürüp, rehber eşliğinde atalarımızın nasıl destan yazdığını vatandaşlarımıza aktarıyoruz. Bu yıl da hedefimiz merkez ve ilçelerden 5 bin vatandaşımızı atalarımızın topraklarına götürmek. Tarih ve milli bilinçle bu gezileri sürdüreceğiz" dedi.



Vatandaşlar nasıl başvuruyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Mayıs tarihi itibariyle başlatılan Çanakkale gezisinin 25 Mayıs tarihine kadar devam edeceği, bu tarihe kadar 5 bin vatandaşın Kurtuluş Savaşı'nın ana damarını oluşturan Çanakkale'ye taşınmasının hedeflendiği belirtildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, Çanakkale gezisine katılmak isteyen vatandaşların merkezde yaşayanlar için isimlerini Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezine; ilçelerde yaşayan vatandaşların da ilçe koordinatörlüklerine yazdırmalarının yeterli olacağı ifade edildi.

(SC-Y)



03.05.2017 13:26:25 TSI

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