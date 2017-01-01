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Türkiye kupasını Başkan Sözlü'ye takdim ettiler



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Buhara Ortaokulu Basketbol Takımı öğrencileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Basketbol takımı öğrencilerini makamında konuk eden Başkan Sözlü, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.



"Desteğinize teşekkür ederiz"

Buhara Ortaokulu Basketbol Takımı öğrencileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti. Türkiye genelinde on sekiz bin ortaokul arasından Türkiye birincisi olan Buhara Ortaokulu Öğrencileri birincilik kupalarını Başkan Sözlü'ye takdim ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.



48 yıl sonra

Adana'ya kırk sekiz yıl aradan sonra birincilik kupası getiren Buhara Ortaokulu Basketbol Takımı öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Sözlü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i emanet ettiği Türk Gençliği inanıyorum ki çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

(ELF-Y)



03.05.2017 13:26:27 TSI

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