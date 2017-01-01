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SYM kursiyerlerine sertifikaları verildi



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince, Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında açılan kurslarda sertifika almayı hak kazanan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Törenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, "Sosyal Yaşam Merkezleri olmadan önce Karabük'te yaygın eğitim hizmetimiz yüzde 8 yada 9 civarındaydı. Bugün itibariyle yüzde 15'den daha da fazladır. 2016 verilerine göre ikiye katlamışız. Bunun sebebi Sosyal Yaşam Merkezlerinde bu eğitimi mahalle halkının ayağına götürmekle oldu. Ben bu büyük desteklerinden dolayı eğitim dostu olan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, Sosyal Yaşam Merkezlerinin gelişmesindeki en büyük katkı kursiyerlerin verdiği değer olduğunu belirterek, " Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüz ile yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde Sosyal Yaşam Merkezlerimizde her sene 2 bin arkadaşımıza kurs veriyoruz. Sosyal Belediyecilik olarak Karabük'ümüzün her mahallesinde bir Sosyal Yaşam Merkezimiz var. Bizim Sosyal Yaşam Merkezlerimizin en önemli unsurlarımızın bir tanesi sizin bu kurslarınızdan faydalanmanız ama öncelikle okur yazar diplomaların verilmesi. Bu güne kadar verilmiş okur yazar diplomalarıyla biz Belediyenin yapmış olduğu Sosyal Yaşam Merkezlerinin maliyetlerini çıkarttığımıza inanıyoruz. Şu anda Sosyal Yaşam Merkezinde 45 arkadaşımız okur yazar diploması almak üzere. Bazı nedenler sebebiyle okuyamamış arkadaşlarımız olabilir. Biz 1 kişi olsa da Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzden destek alıp 1 kişi için bile sınıf açabiliyoruz" dedi

Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kurtuluş Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

(YE-YE-Y)



03.05.2017 13:28:06 TSI

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