03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı, serbest bırakıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:21
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı, serbest bırakıldı
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanmıştı, serbest bırakıldı

(Fotoğraflı)

Şerif Taşar
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 6 Ocak 2016 tarihinde öldürülen yaşlı çiftin cinayet zanlısı olarak tutuklanan torunu Erdoğan Tiryaki serbest bırakıldı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 6 Ocak 2016 tarihinde evlerinde tüfekle öldürülmüş bir şekilde bulunan yaşlı çiftin cinayet zanlısı olarak torunları Erdoğan Tiryaki tutuklanmıştı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşanan cinayet sonrası ilk olarak gözaltına alınan ve ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan Fatma ve İbrahim Tiryaki çiftinin torunu Erdoğan Tiryaki aradan geçen yaklaşık bir yıl sonra hapis yattığı süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
Erdoğan Tiryaki, Jandarma Kriminal laboratuvarından gelen giysilerinde barut izine rastlanılması üzere gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
(COŞ-AÖ-Y)

03.05.2017 13:29:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Okullararası Satranç Türkiye şampiyonası Nevşehir'de başladı
YEREL

OKULLARARASI SATRANÇ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI NEVŞEHİR'DE BAŞLADI
Ünver, Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerle buluştu
YEREL

ÜNVER, ANADOLU İMAM HATİP LİSESİNDE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
7 Mayıs Pazar günü Derinkuyu'da elektrik kesintisi yaşanacak
YEREL

7 MAYIS PAZAR GÜNÜ DERİNKUYU'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
Göreme Belediye Başkanı Cingil'in acı günü
YEREL

GÖREME BELEDİYE BAŞKANI CİNGİL'İN ACI GÜNÜ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı gün partiye üye oldu
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE AYNI GÜN PARTİYE ÜYE OLDU
Minik öğrenciler &quot;160 çocuk tek bayrak&quot; sergisi açtı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER "160 ÇOCUK TEK BAYRAK" SERGİSİ AÇTI
Göreme'de 1 Mayıs yoğunluğu yaşandı
YEREL

GÖREME'DE 1 MAYIS YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Jandarma arama kararı olan 212 kişiyi yakaladı
YEREL

JANDARMA ARAMA KARARI OLAN 212 KİŞİYİ YAKALADI
Nevşehirli atlet Türkiye birincisi oldu
YEREL

NEVŞEHİRLİ ATLET TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Belediye Başkanı Karaaslan asker uğurlamasına katıldı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANI KARAASLAN ASKER UĞURLAMASINA KATILDI
Ünver, İmam Hatipli kız öğrencilere seslendi, &quot;Bu ülkenin geleceği sizlersiniz&quot;
YEREL

ÜNVER, İMAM HATİPLİ KIZ ÖĞRENCİLERE SESLENDİ, "BU ÜLKENİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ"
Nevşehir'de FETÖ'den mahkeme bir kişi tahliye etti
YEREL

NEVŞEHİR'DE FETÖ'DEN MAHKEME BİR KİŞİ TAHLİYE ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!