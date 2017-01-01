İzmit'te emeklilere toplu doğum günü kutlaması
(Fotoğraflı)
İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesine ait emekli evlerinde toplu doğum günü kutlama etkinliği yapıldı.
İzmit Belediyesi, 11 farklı yerde bulunan emekli evlerine üye olanlar için toplu doğum günü kutlama etkinliği düzenledi. Cedit Emekli Evinde 36, Gündoğdu Emekli Evinde 37, Kadıköy Emekli Evinde 44, Kertiltekke Emekli Evinde 25, Mehmet Ali Paşa Emekli Evinde 27, Serdar Emekli Evinde 16, Tepeköy Emekli Evinde 19, Tüysüzler Emekli Evinde 10, Yahya Kaptan Emekli Evinde 64, Yeni Mahalle Emekli Evinde 54, Yuvam Emekli Evinde de 44 kişi için düzenlenen etkinlikte pastalar kesilerek hediyeleşmeler yapıldı. Her emekli evinde ayrı ayrı kesilen pastalarla ay içinde doğanları doğum günleri kutlanıp sağlıklı huzur dolu günler dileğinde bulunuldu. Emekliler, etkinlik için İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(İG-İÇ)
03.05.2017 13:30:19 TSI
NNNN