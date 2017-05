YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kocasinan'da Ağaçlandırma Rekora Yürüyor

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanını yeşillendirmeye devam ediyor.

Daha yeşil Kocasinan çalışmaları çerçevesinde bu kez Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde onlarca ağacı toprakla buluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a bu sefer Sivil Toplum Kuruluşları ve Sendika Temsilcileri eşlik etti. Her hafta yapılan ağaç dikme etkinliklerine mutlaka öğrencileri de dahil eden Başkan Çolakbayrakdar, "Tabiat bize bir emanettir. Bundan dolayı gelecek nesillere daha yeşil bir Kocasinan oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğine, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Metin Mermerkaya, Sivil Toplum Kuruluşları, Sendika Temsilcileri, Hacı Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi'nin öğrencileri ve davetliler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, "Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 5 bin metrekarenin üzerinde bir alanı çok kısa bir sürede yemyeşil bir alana dönüştüreceğiz. Bütün gayretimiz daha yeşil Kocasinan içindir. Kocasinan Belediyesi olarak bu yıl 100 bin ağacı toprakla buluşturacağız. Bu ağaçları sadece park, bahçe, oyun alanlarında değil, bunun dışında 3 değişik başlıkta orman oluşturacak şekilde ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. Bundan dolayı Kocasinan'da her doğan bebeğin adına bir ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yeni evlenen çiftler içinde aynı çalışmayı yapıyoruz. Bir orman da; rahmeti rahmana kavuşmuş, bu dünyadan ahirete intikal etmiş geçmişlerimiz için oluşturacağız. Kocasinan Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek adına yapılması gereken ne varsa biz yoğun bir şekilde gayret ediyoruz. Dikilecek olan ağaçların çevremize güzellikler katacaktır" diye konuştu.

"Tabiat bize bir emanettir' diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Diktiğimiz ağaçları bizden sonraki kuşaklara miras bırakacağız. Bundan dolayı düzenlediğimiz her ağaç dikme etkinliğini değişik sosyal kesimlerle ancak muhakkak ki öğrencilerimiz ve genç kardeşlerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yapılanların hepsi gençlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz içindir" şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, her fırsatta değişik mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerilerini dinlemeye özen gösterdiğini vurgulayarak, "Buradaki ağaçlandırma etkinliği de mahalle sakini bir vatandaşın talebi doğrultusunda yapılmaktadır. Sürekli olarak vatandaşlarımızla iç içe olup, onların fikir ve görüşlerini dinliyoruz. Bugünde onların isteklerini hayata geçirmiş olmanın da mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız istek ve taleplerini Çözüm Merkezi'mize iletebilirler. Vatandaşımızın isteklerini hızlı bir şekilde yerine getirmek bizim en önemli görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çolakbayrakdar, Sivil Toplum Kuruluşları, Sendika Temsilcileri ve öğrencilerle birlikte ağaç dikti. Öğrencilerin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından etkinlik sona erdi.

03.05.2017 13:30:40 TSI

