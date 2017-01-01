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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Toplum Destekli Polis, esnafı hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:22
Toplum Destekli Polis, esnafı hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi
Toplum Destekli Polis, esnafı hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirdi

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis(TDP)ekipleri tarafından sanayi esnaflarına hırsızlık ve işyeri güvenliği ile ilgili sözlü ve broşürlerle bilgilendirme yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'dolandırıcılık, hırsızlık, oto hırsızlık ve işyeri güvenliği' olaylarına karşı sanayi esnaflarına uyarıcı broşürler dağıtıldı.
Galericilerin yoğun olduğu bölgede ve farklı mahallerde bulunan esnaflara ve vatandaşlara broşürler dağıtan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaştan da yaşanan olaylar hakkında bilgi aldı.
(EÖ-AÖ-Y)

03.05.2017 13:31:12 TSI
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