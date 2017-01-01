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Melikgazi Belediyesi'nden pet şişe ve kapak toplama kampanyası

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:22
Melikgazi Belediyesi'nden pet şişe ve kapak toplama kampanyası
Melikgazi Belediyesi'nden pet şişe ve kapak toplama kampanyası

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çevreci belediye olması ile ilgili Bakanlıkça verilen belge ve ödüllerle tescillenen, çalışmaları örnek gösterilen Melikgazi Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebeti ile 'Pet Şişe ve Kapak Toplama Kampanyası' düzenlediğini söyledi.
Çevre ve halk sağlığına verilen önemin bir ifadesi olarak Melikgazi Belediyesince evsel atıkların 15 yıldır toplanıldığını hatırlatan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi ilçe sınırları içerisindeki sürekli olarak eğitim ile geri dönüşümün çevre ve ekonomi açısından yararlarını anlatıyoruz. Özellikle doğa da çürümeyen ve uzun sürede yok olmayan plastik atıkların mutlaka toplanılmasına önem veriyoruz. Bu vesile ile 5 Haziran Dünya Çevre Gününe istinaden Pet Şişe ve Kapak Toplama Kampanyası düzenliyoruz. En çok pet şişe ve kapak getiren 5 Haziran günü çeşitli sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecektir" dedi.
Plastik şişe ve kapak toplama kampanyası ile çevre kirlenmesinin önleneceğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu tür atıkların toplanılması ile ayrıca ham madde israfının da önleneceğini, çünkü geri dönüşüm de bu ürünler içerisindeki ham maddelerin tekrar yeni ürünlerde kullanılması ile ekonomiye de katkı sağlanacağını kaydetti.
(TB-AÖ-Y)

03.05.2017 13:31:30 TSI
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