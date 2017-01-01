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Gümüşhane'de Kut'ül Amâre Zaferi'nin 101. Yıldönümü Kutlandı



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Osmanlı Devleti'nin İngilizlere karşı kazandığı Kut'ül Amâre Zaferi'nin 101. yıldönümü Gümüşhane'de düzenlenen törenle kutlandı.

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program fuaye alanında Kut'ül Amâre temalı resim sergisi açılışıyla başladı.

Programda bir sunum gerçekleştiren Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Hüseyin Türkfiliz, İngilizlerin 6 Kasım 1914 tarihinde Basra Körfezi'nden Şattülarap ağzındaki Fav mevkiine asker çıkararak ilk işgali gerçekleştirdiklerini kaydederek, "3 Haziran 1915 tarihinde Kut'ül Amare'yi, Temmiz ayı sonlarına doğru da Nasıriye'yi işgal etmişlerdir. 23 Kasım 1915'de ileri harekata geçen Türk birlikleri, General Townshend komutasındaki İngiliz ordusunu geri püskürterek Kut'ül Amare'de çember içerisine almayı başarmışlardır. Kut'ül Amare'yi bir kale gibi savunan General Townshend, 29 Nisan 1916 tarihinde teslim olmak zorunda kalmıştır. Türkler, Kut'ül Amare'de İngilizlerden başta Tümen Komutanı General Townshend olmak üzere toplam 13 general, 481 subay ve 13.300 askeri esir almışlardır. Tarihe Kut'ül Amare zaferi olarak geçen savaşlar sırasından İngilizler 40 bin kayıp ve esir verirken, Türk birlikleri ise 25 askerini kaybetti. 26 Nisan 1916'da Kut'ül Amare'deki İngiliz kuvvetlerine erzak yardımına çalışan bir İngiliz uçağı Gümüşhaneli Osman oğlu Mehmet tarafından düşürüldü" dedi.

"Savaş planları masada yapılır, ancak cephede kahramanlar çıkar bu planları alt üst eder" tespitinde bulunan Türkfiliz, "Kut'ül Amare'de İngilizce Halil Paşayı, sakallı Nurettin Paşayı, Süleyman Askeri Beyi, Albay Suphi Beyi, Yüzbaşı Mehmet Muzafferi, Gümüşhaneli Osman oğlu Mehmet'i ve isimsiz binlerce kahraman vatan evladını hesap edememişlerdir. Mehmet Akif'in ifade ettiği gibi Çanakkale'de olduğu gibi burada da iman dolu göğüsler maddi gücü mağlup etti" diye konuştu.

Kutlama programı, okul öğrencileri tarafından sahnelenen anlatı ve tiyatro gösterimiyle sona erdi.

Programa Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Yarbay Faruk Akıncı, kurum müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

(RE-ÖS-Y)



03.05.2017 13:32:37 TSI

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