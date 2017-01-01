YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Develi tanıtıma özçekimli karşılık

Develi tanıtıma özçekimli karşılık



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van'da düzenlenecek kermes için yapılan develi tanıtıma halk büyük ilgi gösterdi.

Özel bir yurtta kalan öğrenciler yararına düzenlenecek kermes öncesi bir kamyonetin kasasına konulan iki deveyle şehir merkezinde duyuru yapıldı. Bir ara Kazım Karabekir Caddesi üzerinde park edilen kamyonetin etrafını saran halk, cep telefonlarıyla bol bol görüntü çekti. Bazılarının develerle selfie (özçekim) bile çekmesinin ardından, sürücü tekrar kamyonetini çalıştırarak yoluna devam etti.

(MSA-Y)



03.05.2017 13:33:32 TSI

NNNN

