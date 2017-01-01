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Kayserispor, Welliton'un gol attığı 9 maçtan sadece 1 tanesini kaybetti



(Fotoğraflı)



Erhan Kan

KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'un oynadığı 29 hafta sonunda 12 gol atarak takımın en golcü ismi olan Welliton Soares Morais ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-Kırmızılı takım Brezilyalı yıldızının gol attığı 9 maçtan sadece birini kaybederken, yine gol attığı son 5 lig maçının tamamını kazandı.

Kayserispor, sahasında oynadığı Aytemiz Alanyasyor maçını 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet hasretine nokta koyarken, aynı şekilde Welliton Soares Morais'te bu maçta 2 gol atarak 6 haftalık gol orucunu bozdu. Sezon başında Sarı-Kırmızılı takıma katılan Brezilyalı oyuncu attığı 12 gol ile takımın eng olcü ismi konumunda. Ama bunu anlamlı kılan bir diğer özellik ise Welliton'un gol attığı maçlarda Kayserispor'un yenilmemesi. Bu sezon tecrübeli oyuncu 9 maçta gileleri havalandırırken, bunların 6 tanesi Kayesrispor'un galibiyeti ile, 2 tanesi beraberlik ile sadec 1 tanesi ise Kayesrispor'un mağlubiyeti ile tamamlandı. Welliton'un gol attığı son 5 maçın tamamını Kayserispor kazandı. Brezilyalı'nın gol atıp Kayserispor'un kaybettiği tek maç ise ligin 6. haftasında deplasmanda oynanan ve Kasımpaşa'nın 3-1 kazandığı mücadele oldu.

-Gollerinin yarısını Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor'a attı

Welliton Soares Morais bu sezon geride kalan 29 haftanın 9 haftasında toplamda 12 kez gol sevinci yaşarken, bu gollerin yarısını Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor ile oynanan 4 maçta attı. İki takımada 3'er gol atan Brezilyalı, Fenerbahçe'ye İstanbul'da ligin 2. haftasında oynanan maçta 2, ligin 19. haftasında Kayseri'de oynana maçta ise 1 gol attı. Yine Çaykur Rizespor ile 5. haftada Kayseri'de oynanan maçta 1 gol atan Welliton, ligin 22. haftasında deplasmanda oynanan maçta ise 2 gol birden attı. Son olarak Aytemiz Alanyaspor maçında iki gol birden atan başarılı oyuncu böylece 3 maçta 2 kez gol sevinci yaşamış oldu.

(AÖ-Y)



03.05.2017 13:34:41 TSI

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