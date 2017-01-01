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Soğuksu Mahallesine sıcak asfalt



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli cadde ve sokaklarında sıcak asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler Soğuksu Mahallesi Kuyucak Sokakta bin 500 metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmalarına devam ediyor.

Mevcut yollarda, kış aylarında meydana gelen hasarlar, aynı zamanda da asfalt olmasına karar verilen yollarda Belediye Fen İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Nisan ayında belediyeye ait asfalt şantiyesinde üretilmeye başlayan asfalt, şehir merkezindeki yol çalışmalarında kullanılmaya başlandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban çalışmaların yaz ayları süresince devam edeceğini, kış aylarında hasar gören yollarla asfalt yapılmasına gerek duyulan yolların asfaltlanacağını söyledi. Ekiplerin yollarda hem asfalt yama hem de asfalt kaplama yaptığını belirten Başkan Karaçoban, "Parke taş yollardaki bakımlarımız devam ediyor. Ekiplerimiz gerekli yerlerde bozulan ve kırılan parke taşları değiştiriyor, bazı yolları da parke taş ile kaplıyor. Bunun yanında asfalt çalışmalarımız da nisan ayından bu yana sürüyor. Önce yama şeklinde çalışmalar yaptık. Bunlar şu anda da devam ediyor. Ancak bazı yolların da asfalta dönüştürülmesi gerektiğinden buralarda da asfalt kaplama çalışması yapıyoruz. Kullandığımız asfalt kendi şantiyemizde üretiliyor. Çalışmalarımız mevsim koşulları müsait olduğu sürece devam edecek" şeklinde konuştu.

(SC-Y)



03.05.2017 13:36:13 TSI

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