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İzmit'te sokak köpeklerine kene kontrolü



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, bölgedeki köpeklerin sağlık kontrollerini yaparak, pire ve kene kontrollerinde bulundu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi tarafından Belsa çevresindeki sahipsiz köpeklerle ilgili bir çalışma yapıldı. Belediye tarafından görevlendirilen Veteriner hekim Cihan Altıntaş tarafından bölgedeki köpeklerin genel sağlık kontrollerini yapılıp, pire ve kene açısından rahatsızlıkları olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde sahipsiz köpeklerin sağlıklı olduğu belirlenirken benzer uygulamanın sık sık yapıldığını bildirildi.

(İG-GY-Y)



03.05.2017 13:37:21 TSI

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