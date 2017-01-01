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Sekapark ve Marina'da ışık şöleni



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sekapark ve Marina'daki aydınlatma çalışmaları ile görsel bir şölen oluşturuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentte vatandaşların sıkça kullandıkları alanlarda aydınlatma çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Marina bölgesine yapılan ışıklandırmalar ile adeta görsel bir şölen oluşturuldu. Akşam saatlerinde Sekapark ve Marina monte edilen ledli ışıklandırmalar ile renkli görüntüler ortaya çıktı. Işıklandırmalar vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Çalışmada Sekapark uçurtma tepesine 200 adet korkuluklu ledli duba monte edildi. Marina sahiline ise 260 adet korkuluklu ledli duba yerleştirildi. Ledli dubalar 7 ayrı renkte ışıkla aydınlatma sağlayabiliyor.

(İG-GY-Y)



03.05.2017 13:37:51 TSI

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