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Mersin'de Avrupa Bisiklet Yarışması heyecanı başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:31
Mersin'de Avrupa Bisiklet Yarışması heyecanı başladı
Mersin'de Avrupa Bisiklet Yarışması heyecanı başladı
- Mersin'in adını 50 Avrupa şehrinde duyuracak olan yarışmada, ilk pedalı organizasyona 46 kişilik ekiple katılan MTSO Takımı çevirdi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Avrupa Bisiklet Yarışması (ECC 2107) heyecanı başladı. Mersin'in adını 50 Avrupa şehrinde duyuracak olan organizasyona 46 kişilik ekibiyle katılan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Takımı, ilk pedalı 1 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde çevirdi.
Yarışmayla bu sene tanışan Mersin'de ilk pedalı çeviren MTSO Takımı, bir taraftan düzenledikleri toplu bisiklete binme organizasyonları, diğer taraftan evden işe gelirken bireysel olarak kullandıkları bisikletleriyle Mersin'in adını 50 Avrupa şehrinde güçlü şekilde duyurma mücadelesi veriyor. Personelin yanı sıra MTSO yönetiminden de organizasyona destek var. Bugün akşam saatlerinde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek olan bisiklet kullanma etkinliği önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Takımın bu gayreti Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan tarafından takıma yarışma boyunca kullanabilecekleri 10 adet bisiklet ile ödüllendirildi. Başkan Tarhan, ECC Mersin Koordinatörü Kemal Uçar ve MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Biçer Uçar'ın başkanlığındaki MTSO Takımına bisikletleri bizzat kendisi verdi.
Avrupa Bisiklet Yarışmasıyla 1-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında en çok bisiklet kullanan Avrupa kentleri belirlenecek. Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım farkındalığı yaratmayı hedefleyen bu etkinlik ile kent sakinlerinin bisiklet kullanım alışkanlıklarının arttırılması sağlanırken, aynı zamanda Mersin'in uluslararası platformlarda tanıtımı yapılmış olacak. Bir ay boyunca kullanılan güzergahların tespiti ile Mersin kenti ısı haritası çıkartılacak ve bu doğrultuda Mersin bisiklet yollarının düzenlenmesinde bu veriler esas alınacak.
Cep telefonuna ücretsiz Naviki uygulamasını indiren tüm bisiklet kullanıcıları kayıt sürecini tamamlayarak yarışmaya destek verebilecek. Yarışmacılar, bisikletini sürerken konum açacaklar ve yolculuklarını kaydedecekler.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi koordinasyonunda yürütülen organizasyona, MTSO, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Uluslar arası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP) ve ilçe belediyeler de destek oluyor.
Yarışmaya Türkiye'den ise sadece iki şehir katılıyor. Birisi geçen sene de katılmış olan İzmir, bir diğeri de yarışma ile bu yıl tanışan Mersin.
(KYM-Y)

03.05.2017 13:39:54 TSI
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