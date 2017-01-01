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Öğrencilere trafik eğitimi verildi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:32
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
Öğrencilere trafik eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toplum destekli polislik büro ve trafik büro amirliğinin ortak çalışması ile Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine Trafik Haftası dolayısıyla trafik eğitimi verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri ve toplum destekli polislik bürosunda görevli polisler tarafından verilen eğitimde, öğrencilere trafik işaretleri ve levhaları, emniyet kemerinin önemi, karayolu güvenliği ve araçların birbirleri arasındaki geçiş üstünlükleri, yayaların geçitleri kullanırken uymaları gereken kurallar, yaya kaldırımlarının kullanımı anlatıldı.
Sürücülerin trafik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmeleri gerektiğine dikkat çeken polisler ''Trafik kurallarına uymak ve en basit görünenleri dahi göz ardı etmeden dikkate almak, son derece takdir edilecek bir davranıştır. Unutmayalım ki, trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Her ne kadar kendimiz kurallara uysak da başkalarının uymayabileceğini düşünmeliyiz. Öte yandan trafiğin güvenli ve huzurlu olması açısından son derece önemli olan trafik uyarı ve işaret levhaları trafiği düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan trafik işaretlerinin iyi bilinmesi ve dikkate alınması hayati önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
(KA-AHM)

03.05.2017 13:41:18 TSI
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