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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başkan Göğebakan'dan çifte kutlama

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:33
Başkan Göğebakan'dan çifte kutlama
Başkan Göğebakan'dan çifte kutlama

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, '3 Mayıs Türkçülük Günü' ve 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutladı. Türkçülük ruhunun ebediyen yaşatılması gerektiğini belirten Baro Başkanı Talat Göğebakan, "O günlerde milliyetçi kahramanların fedakarlıkları ve inançlarıyla vatan toprağına ektikleri tohumlar yeşermiş ve Türk milliyetçiliği gün geçtikçe güçlenerek bugünlere gelmiştir. Türk milliyetçileri, Türk milletinin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima da olacaktır" dedi.
Birleşmiş Milletlerin, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul ettiğini sözlerine ekleyen Baro Başkanı Göğebakan şunları ifade etti:
"Maalesef basının günümüzde hiç de özgür olmadığı ortada. Basın özgürlüğünün bir diğer ayağı hiç kuşkusuz basın emekçilerinin örgütlülük düzeyidir. Ülkemiz bu açıdan da sıkıntılıdır. Basın emekçilerinin büyük bir çoğunluğu örgütsüz, sendikasızdır. Düşünce ve ifadelerinden dolayı yargılanmadığı, her türlü baskı ve sansürden uzak, seslerini daha özgür duyurabileceği dileğiyle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyorum."
(ERZ-AT-Y)

03.05.2017 13:42:40 TSI
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