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Karabağ gazisinin adı Kırşehir'de sokağa veriliyor



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye tarafından Karabağ gazisi 'İbad Hüseyinli'nin adı kent parkta sokak adı oluyor.

Azerbaycan Türkiye kardeşliğini pekiştirmek için Belediye Meclisi tarafından alınan kararla İbad Hüseyinli'nin adı düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Danışmanı Yalçın Topçu'nun da katılımı ile kent parkta sokağa verilecek.

Belediyeciliğin önemli adımlarının olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Belediyecilik sadece asfalt atmak, kanalizasyon yapmak değil, bunlar belediyecilerin asli görevi, bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Ama birde belediyeciliğin sosyal bir faaliyet alanı var. Halkımızın bilinçlendirilmesi, halkımızın değerlerini daha iyi öğrenmesi içinde bazı faaliyetler yapmamız gerekiyor. Bizlerde kardeşliğimizin nişanesi olarak Karabağ Savaşı Gazisi ve 'Azerbaycan Bayrağı Madalyası' sahibi İbad Hüseynli'nin adını 141 nolu meclis kararı ile kent park'ımızın batısında kalan yol üzerindeki sokağa verdik."dedi.

(EÖ-AÖ-Y)



03.05.2017 13:42:49 TSI

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