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İlk Türk Gazeteci Yunus Bekir mezarı başında anıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:34
İlk Türk Gazeteci Yunus Bekir mezarı başında anıldı
İlk Türk Gazeteci Yunus Bekir mezarı başında anıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 1910 yılında ilk Türk gazetesi Erciyes'i çıkaran İttihatçı Yunus Bekir mezarı başında anıldı.
1910 yılında ilk Türk gazetesi Erciyes'i çıkaran ve eski adı Dimitri olan köye Turan adını veren Yunus Bekir, köyündeki mezarı başında gerçekleştirilen etkinlikle anıldı. Kayseri Kültür ve Turizm Derneği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Kayseri Kültür ve Turizm Derneği üyeleri, Ankara'dan gelen Turan köylüleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik Kur'an-ı Kerim okunması ve dua ile başladı. Kültür ve Turizm Derneği adına konuşan Yaşar Elden, sekizinci kez düzenlenen etkinlikle Yunus Bekir'i yad etmeyi amaçladıklarını söyledi. Yaşar Elden, "Yunus Bekir bir molla, bir tarikat şeyhi değildi. Onun hür davası, bütün mücadelesi, bütün varlık sebebi bu coğrafya idi. Bu uğurda çaba sarf etti, bütün yeteneklerini bu uğurda değerlendirdiği için bugün mezarı başında hatıralarını yad ediyoruz. Anma programına sekiz yıl önce Kayseri Kültür ve Turizm Derneği olarak yeni başladık. Birkaç yıldır programa destek veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gazeteciler Cemiyeti'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Etkinliği organize edenler teşekkür eden Turan Köyü Muhtarı Mehmet Güngör ise, "Yunus Bekir, yaşadığı dönemde her zaman ıslahatçı ve yenilikçi faaliyetler içinde olmuştur. Haksızlığa hiçbir zaman tahammülü olmamış, cehalete, hurafeye ve fukaralığa düşmandır. Fikir tarihi içinde de önemli bir yeri vardır. Ömrü boyunca bir ahlak abidesi olarak dimdik ayakta durmuş, asla yılmamıştır. Vatan sevdalısıdır, köyünü ve çevresini hiç unutmamıştır" dedi.
İl Kültür Müdürü İsmet Taymuş, Yunus Bekir'in unutulmaması için yapılan çalışmaların önemine değinirken, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise gazetecilerin Yunus Bekir'in zorlu yaşam mücadelesinden ders almaları gerektiğini belirtti.
Son olarak Araştırmacı-Yazar Hüseyin Cömert, katılımcılara Yunus Bekir'in hayatı ile ilgili bilgiler verdi. Etkinlik ikramların dağıtılması ile sona erdi.
(SK)

03.05.2017 13:43:19 TSI
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