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Fen Lisesi öğrencileri Ordu'yu gezdi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:35
Fen Lisesi öğrencileri Ordu'yu gezdi
Fen Lisesi öğrencileri Ordu'yu gezdi

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu Fen Lisesi, 1-2 Mayıs tarihleri arasında Ordu'ya sosyal ve kültürel gezi düzenledi.
Müdür Yardımcısı Fatih Tut, Biyoloji Öğretmeni Fatih Uyumaz ve Tarih Öğretmeni Fırat Bahadır rehberliğinde 2 gün süren gezide, öğrenciler Ordu'nun Çiseli Şelalesi'ni, tarihi Yason Kilisesi'ni ve teleferiğe binerek Boztepe'yi gezdiler.
Ordu gezisinde öğrencileri, hemşehrileri olan Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ağırladı. Vali Balkanlıoğlu gezi boyunca öğrencilerle yakından ilgilenirken, çalışmalar hakkında öğrencilere bilgi verdi. Balkanlıoğlu daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Okul yetkilileri ve öğrencileri misafirperverliğinden dolayı Orda Valisi İrfan Balkanlıoğlu'na teşekkür ettiler.
Ordu ziyaretinden sonra öğrenciler dönüşte Samsun'a uğrayarak, çeşitli kültürel ve tarihi mekanları ziyaret ettiler.
(SŞ-BÖ-Y)

03.05.2017 13:44:10 TSI
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