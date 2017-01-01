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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Alaçam 1. Kitap Fuarı açıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:36
Alaçam 1. Kitap Fuarı açıldı
Alaçam 1. Kitap Fuarı açıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun Alaçam Belediyesi 1. Kitap Fuarı kapılarını okuyucularına açtı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Anneler Parkı'nda açılan kitap fuarında konuşan Belediye Başkanı Hadi Uyar, "İnternetle doğmuş ve onunla yetişen yeni kuşak, bilgiye ulaşmada çok şanslı. Ama her şeyi hızlı ve kolay elde etmeye alıştığı için; sunulan bilgileri bir paket olarak alıp sorgulamadan, muhakeme etmeden kullanabiliyor. Halbuki, kitap okumak; bir konsantrasyon gerektirdiği, bilgiyi alıp işleme zamanı verdiği için insanda muhakeme yeteneğini geliştirir. Kültürünü, vizyonunu, olaylara bakış açısını geliştirmesine yardımcı olur. Her yeni kitap, zihin bahçemizde açan yeni bir çiçek gibidir. Bu sebeple önemlidir" dedi.
Nihat Gökmen, İbrahim Ünsal Uçar ve Haldun Açıksözlü yazarların kitaplarını imzaladığı kitap fuarına öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Kitap fuarı 3 gün açık kalacak.
(ŞU-SLH-Y)

03.05.2017 13:45:34 TSI
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