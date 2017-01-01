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Kızılay'dan kurumlara ilk yardım eğitimi

- Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli ilk yardım sertifikalarını aldı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığının ilk yardım bilen kişi sayısının artırılmasına yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları devam ediyor.

Herhangi bir kaza veya yaralanma anında hayat kurtarabilecek ilk yardım bilgisine sahip kişi sayısını artırmak amacıyla Kızılay bünyesindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlere, Kredi ve Yurtlar Kurumu personeliyle devam edildi. Kurumun Adana'daki 67 personeline, Kızılay'ın uzman eğitmenlerince ilk yardım kursu verildi.

Eğitime katılanlar, sertifikalarını Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle aldı. Törene; Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da katıldı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, yurtlarda kalan öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "İlk yardım eğitimi konusunda da Türk Kızılayı ile işbirliği yapıyoruz. Bu sayede personelimiz kaliteli eğitim alırken, aynı zamanda Türk Kızılayı'na ihtiyaç sahiplerine ulaşılması konusunda da destek vermiş oluyoruz" dedi.

Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler veren Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar da, "Kredi ve Yurtlar Kurumu görüyoruz ki ülke genelinde Kızılay'a her konuda destek veriyor. Gerek uluslararası insani yardım kampanyalarımız gerek ilk yardım eğitimlerimiz gerekse de kan bağışları konusundaki desteklerinden dolayı tüm Kredi ve Yurtlar Kurumu personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise ilk yardımın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk yardım bilmek hayat kurtarmak için önemli. Sadece mevzuat gereği olarak da düşünülmemeli. Herkes ilk yardım eğitimi almalı. Türk Kızılayı, eğitimlerinde ulusal ve uluslararası alanda geçerli 2 adet sertifika vermekte. Bizlere ilk yardım eğitimleri ve yaptığımız diğer çalışmalarda destek veren Kredi ve Yurtlar Kurumuna şükranlarımızı sunuyorum."

(ELF-Y)



03.05.2017 13:49:15 TSI

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