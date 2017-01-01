03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kızılay'dan kurumlara ilk yardım eğitimi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:40
Kızılay'dan kurumlara ilk yardım eğitimi
Kızılay'dan kurumlara ilk yardım eğitimi
- Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli ilk yardım sertifikalarını aldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı Adana Şube Başkanlığının ilk yardım bilen kişi sayısının artırılmasına yönelik gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları devam ediyor.
Herhangi bir kaza veya yaralanma anında hayat kurtarabilecek ilk yardım bilgisine sahip kişi sayısını artırmak amacıyla Kızılay bünyesindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimlere, Kredi ve Yurtlar Kurumu personeliyle devam edildi. Kurumun Adana'daki 67 personeline, Kızılay'ın uzman eğitmenlerince ilk yardım kursu verildi.
Eğitime katılanlar, sertifikalarını Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğünde düzenlenen törenle aldı. Törene; Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yurdabekçi ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da katıldı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana İl Müdürü Abdülkerim Arıkan, yurtlarda kalan öğrencilerin sağlığı ve güvenliğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "İlk yardım eğitimi konusunda da Türk Kızılayı ile işbirliği yapıyoruz. Bu sayede personelimiz kaliteli eğitim alırken, aynı zamanda Türk Kızılayı'na ihtiyaç sahiplerine ulaşılması konusunda da destek vermiş oluyoruz" dedi.
Kızılay'ın ulusal ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgiler veren Türk Kızılayı Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar da, "Kredi ve Yurtlar Kurumu görüyoruz ki ülke genelinde Kızılay'a her konuda destek veriyor. Gerek uluslararası insani yardım kampanyalarımız gerek ilk yardım eğitimlerimiz gerekse de kan bağışları konusundaki desteklerinden dolayı tüm Kredi ve Yurtlar Kurumu personeline teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise ilk yardımın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
"İlk yardım bilmek hayat kurtarmak için önemli. Sadece mevzuat gereği olarak da düşünülmemeli. Herkes ilk yardım eğitimi almalı. Türk Kızılayı, eğitimlerinde ulusal ve uluslararası alanda geçerli 2 adet sertifika vermekte. Bizlere ilk yardım eğitimleri ve yaptığımız diğer çalışmalarda destek veren Kredi ve Yurtlar Kurumuna şükranlarımızı sunuyorum."
(ELF-Y)

03.05.2017 13:49:15 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
Salbaş'a düğün salonu ve muhtarlık iletişim merkezi
YEREL

SALBAŞ'A DÜĞÜN SALONU VE MUHTARLIK İLETİŞİM MERKEZİ
Türkiye kupasını Başkan Sözlü'ye takdim ettiler
YEREL

TÜRKİYE KUPASINI BAŞKAN SÖZLÜ'YE TAKDİM ETTİLER
100 bin adet turunç fidanı toprakla buluşuyor
YEREL

100 BİN ADET TURUNÇ FİDANI TOPRAKLA BULUŞUYOR
FETÖ şüphelilerine hapis istemi
YEREL

FETÖ ŞÜPHELİLERİNE HAPİS İSTEMİ
Yüreğir çiftçisinin yol çilesi
YEREL

YÜREĞİR ÇİFTÇİSİNİN YOL ÇİLESİ
Otomobilinde &quot;kokain satış defteri&quot; ile yakalandı
YEREL

OTOMOBİLİNDE "KOKAİN SATIŞ DEFTERİ" İLE YAKALANDI
Öğrenciler İngilizce karaoke yarışmasında performanslarını sergiledi
YEREL

ÖĞRENCİLER İNGİLİZCE KARAOKE YARIŞMASINDA PERFORMANSLARINI SERGİLEDİ
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Adana'da elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI
Haber alınamayan inşaat işçisini ailesi yaralı halde buldu
YEREL

HABER ALINAMAYAN İNŞAAT İŞÇİSİNİ AİLESİ YARALI HALDE BULDU

Adana'da şüpheli ölüm
YEREL

ADANA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM

Adanaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
YEREL

ADANASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçinin ölmesi
YEREL

YÜK ASANSÖRÜYLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN İŞÇİNİN ÖLMESİ
Hamile kadının çantasından uyuşturucu çıktı
YEREL

HAMİLE KADININ ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adana'daki cinayet
YEREL

ADANA'DAKİ CİNAYET
ADT Almanya yolcusu
YEREL

ADT ALMANYA YOLCUSU
&quot;Şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımız için istifa ettik&quot;
YEREL

"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAKLAŞTIĞIMIZ İÇİN İSTİFA ETTİK"
Üniversite öğrencisinin öldürülmesine ilişkin dava
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVA
Kuaförlere kalıcı makyaj eğitimi verildi
YEREL

KUAFÖRLERE KALICI MAKYAJ EĞİTİMİ VERİLDİ
Müzisyen ikizlere Başkan Sözlü'den destek
YEREL

MÜZİSYEN İKİZLERE BAŞKAN SÖZLÜ'DEN DESTEK
Adana'da terör örgütü davası
YEREL

ADANA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DAVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'kabine ve AK Parti'de değişiklik' açıklaması
GÜNDEM

ERDOĞAN: 'PARTİLİ OLAMAZ' DİYENLER SİYASİ CİNAYET İŞLEMİŞTİ

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!