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Büyükşehir'den bilimsel hafta sonu



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Atölye uygulamaları ile çocuklara bilimi sevdirmek için gayret gösteren Kayseri Bilim Merkezi hafta sonu dört ayrı atölye daha açıyor. Farklı yaş gruplarını bilimle buluşturacak olan atölyelerde birbirinden ilginç çalışmalar yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan ve Anadolu'nun dört bir yanından ziyaretçi çeken Kayseri Bilim Merkezi'nde 6-7 Mayıs tarihlerinde dört ayrı atölye bilimsel açılacak. Bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak amacıyla açılacak atölyeler; araştırma, gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, ifade etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Atölye programları kapsamında 9-12 yaş grubu için Atıkları Değerlendirelim Atölyesi, 6-9 yaş grubu için 3D Takım Yıldızları Atölyesi, 7-9 yaş grubu için Balonla Bilim Atölyesi ve 10 yaş üstü için Kodlama Atölyesi açılacak.

(AÖ-Y)



03.05.2017 13:49:25 TSI

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