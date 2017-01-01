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Çizdiği Şehit Fethi Sekin portresini Emniyet Müdürlüğüne hediye etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte Şehit Fethi Sekinin portresini çizen genç ressam Habib Sivil, şehidin portresini İlçe Emniyet Müdürlüğüne hediye etti.

Polis Haftası nedeniyle 'Polislerimiz İçin Çiz' etkinliğinde öğrenciler, polisleri unutmayarak polislerin çeşitli resimlerini çizmişti. Yapılan etkinlikte en büyük ilgiyi ise Şehit Polis Fethi Sekin'in portresi görmüştü.

Etkinlik sonrası Şehit Fethi Sekin'in portresi üzerinde çalışmalarına devam eden Habib Sivil, portreyi tamamlayarak çerceveletti.

Daha sonra Habib Sivil, portreyi Kahta ilçe Emniyet Müdür Vekili Durmuş Ali Özkan'ı ziyaret ederek hediye etti.

Portrenin ilçe Emniyet Müdürlüğünde olması gerektiğini söyleyen Habib Sivil, "Polis haftasında öğrenci arkadaşlarımız ile birlikte polislerimizin çeşitli resimlerini çizdik. Bende Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in portresini çizdim. Portreyi o gün tamamlayamamıştım. Portreyi tamamladıktan sonra bu anlamlı portrenin Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğünde olması gerektiğini düşündüm. Bu vesileyle portreyi ilçe Emniyet Müdürlüğüne hediye ettim" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Durmuş Ali Özkan, ziyaret ve portenin çizilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Habib Sivil'e teşekkür etti.

(HT)



03.05.2017 13:49:30 TSI

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