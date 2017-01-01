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Başkan Karaosmanoğlu, "Karamürsel bir başka güzel"



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KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel sahilini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Karamürsel sahilini gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel'in de eşlik ettiği Karaosmanoğlu, doğanın ve denizin tadını çıkartan halkın mutluluğuna ortak oldu. Gezide vatandaşlarla sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, "Karamürselli kardeşlerimin ve kentimizin dört bir tarafından gelerek ilçemizin bu güzel yerlerini gezen insanımızın mutluluğunu görmekten büyük kıvanç duyuyorum. Gerçekten Karamürsel bir başka güzel" dedi.

Üretmek ve bir şeyler başarmak, çalışmakla birlikte insanımızı memnun edecek projeler ürettiklerini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "İnsanın kendisi için; Ailesinin mutluluğu için çalışması, milleti için değer üretmesi son derece mutluluk vericidir. Biliyorum ki, bizim insanımız çalışkandır, üretkendir. Benim hemşehrilerim azimlidir, kararlıdır. Çalışınca olduğunu bilir. Biz, Kocaelimizin her köşesine hizmet götürürken, vatandaşımızdan ilham alıyoruz. Bunun için, 'Çalışınca Oluyor' diyoruz. Buna inanarak çalışıyoruz. Şehrimize, insanımıza faydalı olmaya gayret ediyoruz. Kocaeli'nin merkezinden, en ücra köşesine, köylerine kadar her yerde hemşehrilerimiz için imkanlar, fırsatlar oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Karamürsel'e ve Kocaeli'ne katma değer katan hizmetleri ortaya koyduklarını belirten Karaosmanoğlu, "Çocuğumuzdan kadınımıza gencimizden yaşlımıza kadar kentimizin güzelliklerini yaşayan kardeşlerimizin sevinç ve mutluluk duyduklarını görüyoruz. İşte bizleri hizmetlerimizde heyecanlandıran ve bir araya getiren, bu sevinç ve mutluluktur. Hamdolsun bu güzelliklere şahit olmak ve bu mutluluğu yaşamak büyük bir bahtiyarlıktır. İnanıyorum ki, çalışmaya ve başarmaya devam edeceğiz. Tüm ekibimizle ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte Kocaelimiz, daha da güzelleşecek, kalkınacak, ilerleyecek" şeklinde konuştu.

Büyük Türkiye hedefi için milli irade ile engellerin teker teker aşıldığını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "16 Nisan gibi çok önemli bir dönemeci de alnımızın akıyla geçtik. Milli irade, Başkanlık dedi. Çünkü bizim Başkanlık Hükümet sistemini Milli iradenin hakim olduğu bir düzen için istiyorduk. Vatandaşlarımız bize, bu kadrolara inandı, biz de hakkını verdik. Şunu son olarak da ifade etmeliyim ki kaybedecek zamanımız yok. Yolumuz uzun, vazifemiz ağırdır. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

(GY-Y)



03.05.2017 13:49:38 TSI

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