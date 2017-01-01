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Gebze'de Mayıs meclisi ilk oturumu tamamlandı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının 1. oturumu Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in Başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda gerçekleşti.

Mayıs ayı meclisi birinci oturumu bir önceki aya ait karar özetlerinin okunması ve yoklama ile başladı. 14 maddenin tek tek görüşülerek karar bağlandığı meclis oturumunda Muallimköy Mahallesi Meşeliktepe Mevkiinde yer alan bin 900 metre kare alana spor sahası yapılmak üzere Gebze Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyon Raporu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından gündem dışı soruları yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Gebzemiz bir seçimi daha birlik ve beraberlik içerisinde atlattı. Gebze'de hepimiz aynı bölgede siyaset yapıyoruz bu sebeple birlik ve beraberlik içerisinde Gebzemizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Bu güzel ortamın sağlanmasında emeği geçen meclis üyelerimize ve tüm siyasi partilerin ilçe başkanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının ikinci oturumu 8 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da gerçekleşecek.

(İG-GY-Y)



03.05.2017 13:51:46 TSI

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