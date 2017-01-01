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Öğrencilerden kaatı sergisi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin seçmeli derslerde yaptıkları kaatı eserleri Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Geleneksel Türk sanatları arasında yer alan ve unutulmaya yüz tutan kaatı sanatı, Uludağ Üniversitesi'nde 4 yıl önce seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Türkiye'de ilk kez Uludağ Üniversitesi tarafından ders olarak okutulan kaatı sanatının giderek ilgi gördüğünü belirten Güzel Sanatlar Bölümü hocası ve kattâ Dilek Erim, bu sanatı öğrencilerle birlikte icra etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Dünyanın en önemli müzelerinde kayıt altına alınmış eserler bulunduğunu ve o eserlerden yararlanarak tasarımlar yaptıklarını ifade eden Erim, öğrencilerinin çalıştığı renkli ebru kâğıtlarını geleneklere uygun biçimde toprak boya ve doğal kitreden kendinin yaptığını söyledi.

Kaatı sergisini geleneksel hale getirdiklerine işaret eden Erim, bu sergide 103 çalışmaya yer verdiklerini ve sergideki çalışmaların her birinin koleksiyon değerinde olduğunu belirtti.

Kaatı, ebru, tezhip, hat ve minyatür gibi geleneksel Türk sanatlarından biri. Sergi 5 Mayıs'a kadar açık kalacak.

(MŞ)



03.05.2017 13:51:55 TSI

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