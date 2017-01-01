Van'da trafik kazası; 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Edremit karayolu üzerinde bulunan havaalanı kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 ACU 30 plakalı otomobil ile 49 DC 145 plakalı otomobil kavşakta kaza yaptı. Kazada yaralan 2 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(EKİP-ŞAK-Y)
03.05.2017 13:53:18 TSI
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