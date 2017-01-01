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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da '4006 Bilim Fuarı' açıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:45
Elazığ'da '4006 Bilim Fuarı' açıldı
Elazığ'da '4006 Bilim Fuarı' açıldı

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da öğrenciler tarafından hazırlanan projeler, fuarda sergilendi.
Gazi Kamil Ayhan Ortaokulunda hazırlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)destekle '4006 Bilim Fuarı' açıldı. Okul tarafından 3'üncüsü düzenlenen fuarda 5 danışman öğretmen ve 40 öğrencinin geliştirdiği toplamda 20 projeye sergilendi.
Amaçlarının öğrencilere bilimi sevdirmek olduğunu belirten proje yürütücüsü Fen Bilimleri Öğretmeni Nuray İnci, çocukların bu sayede ileride daha güzel adımlar atabileceğini söyledi.
TÜBİTAK Bilim Fuarlarının 3'üncüsünü düzenlediklerini ifade eden İnci, " 20 tane projemiz yer aldı. Tüm alanlardan projeler vardı. Çok renkli ve neşeli geçen bir fuar oldu. TUBİTAK projeler için okullara 5 bin lira veriyor. Bizde bu kapsamda elimizden geldiği kadar projelerimizi gerçekleştirmek için ne lazımsa onları aldık. Projemizi de bu sayede gerçekleştirdik" dedi.
İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ferhat Emre, Okul Müdürü Kemal Tunç ve diğer katılımcılar, fuarı gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
(CK-HİV-Y)

03.05.2017 13:54:04 TSI
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