YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Samsun'da çoban istihdamına destek

Samsun'da çoban istihdamına destek

- 14 yetiştiriciye 70 bin TL "Çoban İstihdam Desteği" verildi

- Bin 364 yetiştiriciye 2 milyon 808 bin TL anaç koyun-keçi destekleme ödemesi yapıldı



SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2016 yılında çoban istihdam eden 14 yetiştiriciye 70 bin TL "Çoban İstihdam Desteği" ödemesi yapıldığı bildirildi.

2016 yılı hayvancılık desteklemeleri kapsamında anaç koyun-keçi desteklemeleri hak edişlerinin düzenlenerek ödenmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderildiğini belirten Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Nail Kırmacı, "Bakanlığımız tarafından ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi amacı ile yetiştiricilerimize hayvancılık desteklemeleri yapılmaktadır. 2016 yılı hayvancılık desteklemeleri kapsamında, anaç koyun- keçi yetiştiriciliği yapan birlik üyesi bin 364 yetiştiricimize 2 milyon 808 bin TL anaç koyun-keçi destekleme ödemesi yapılmıştır. Yine 250 ve üzeri anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelerden bünyesinde çoban istihdam eden 14 yetiştiriciye ise 70 bin TL Çoban İstihdam Desteği ödemesi yapılmıştır" dedi.

(SAM-SLH-Y)



03.05.2017 13:55:01 TSI

NNNN

