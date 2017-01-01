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Sanayicilerden sürücülere yazlık bakım uyarısı

- Klima ustası Murat Babür:

- "Araçların yazlık bakımı yapılırken klima filtresine dikkat edilmeli"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batmanlı oto klima ustası Murat Babür, araçların yazlık bakımlarında yapılması gerekenlerin başında klima filtresi olduğuna dikkat çekerek, "Kesinlikle har yazın başında klimaların polen filtresinin değişmesi lazım" dedi.

Batmanlı oto klima ustası Murat Babür, araçların yazlık bakımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Yazlık bakımlarda yapılması gerekenlerin başından klima filtresinin geldiğine dikkat çeken Babür, "Filtre aracın dışında bulunan havanın kabin bölümüne geçmesinde kullanılıyor. Klimanın polen filtresinin kirlenmesi ortama bağlıdır. Eğer çok tozlu koşullarda aracımızı kullanıyorsak, tabii ki bunun kirlenme hızı artacaktır. Şayet çok temiz ortamlarda kullanıyorsak tabii ki daha az kirlenecektir. Kış mevsiminde aracın polen filtresini değiştirmediğimiz için klimadan soğutmama şikayeti alıyoruz. Polen filtresi bölgemiz nemli bölge olmadığı için çok toz oluyor. Ayrıca birçok araç sürücüsü sigara içtiği için araçta ister istemez kötü bakteri olmasına sebep oluyor. Bu bakterilerde hastalıklara neden oluyor. Kesinlikle har yazın başında klimaların polen filtresinin değişmesi lazım ve klima gazlarının tamamlanması lazım" dedi.

(MŞY-MP-Y)



03.05.2017 13:55:58 TSI

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