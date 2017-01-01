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Başkan Doğan, "Kadınlar hayatın her alanında olmalı"

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:50
Başkan Doğan, "Kadınlar hayatın her alanında olmalı"
Başkan Doğan, "Kadınlar hayatın her alanında olmalı"

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Bahar Baykal'ın yanı sıra icra kurulu üyeleri Nuriye Köksal, Hülya Oran ve Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komisyon Uzmanı Seçkin Ökte de yer aldı. Geçtiğimiz Mart ayında başlatılan Mis Kokulu Kazançlar Projesinin konuşulduğu ziyarette kadının ve kadın girişimciliğin önemine vurgu yapıldı. Ziyarette konuşan Başkan Doğan, "Her alanda yapılan girişimciliğin desteklenmesi düşüncesinde olan bir belediyeyiz. Ancak söz konusu kadın girişimci olduğunda bizim için anlamı daha da fazla artmaktadır. Kadının hayatın her alanında olması bu ülkenin menfaatinedir, bundan da çekinmemek lazım. Bizim kadınlarımız çok beceriklidir. Dünyadaki diğer ülkelerin kadınlarından daha üstün özelikleri olduğuna inanıyorum. Kadınlarımızın her zaman önünü açmak lazım, kadınlarımız her alanda daha aktif olsunlar. İnşallah mis kokulu kazançlar projesi de başarılı olacak. Biz bu konuda birlikte çalışmaktan mutluyuz, elimizden gelen desteği de vermeye devam edeceğiz" dedi.
Göreve geldikleri ilk günden itibaren kadınlara yönelik sayısız proje ve etkinlik gerçekleştirdiklerini de belirten Doğan "Türkiye'nin en modern ve kapsamlı kadın sosyal yaşam merkezini İzmit'te yaptık. İZMEK kurslarımızdan her yıl 20 binden fazla kadınımız mezun oluyor. Mezun olan birçok kadınımız da kendi işini kurup hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de ülkeye katma değerde bulunuyor. Kadınlarımız için ücretsiz satış reyonlarımız var. Buralarda kadınlarımız ürettiklerini satıp para kazanıyorlar. Mikro kredi projesiyle yüzlerce kadına destek oluyoruz. Mis kokulu kazançlar projemizde bu çalışmalarımızdan bir tanesi. Bu proje sayesinde de kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlayacaklar. Sivil toplum örgütlerimiz ile kadınlara yönelik her türlü işbirliğine hazırız. Yeter ki bize proje getirilsin" şeklinde konuştu.
Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bahar Baykal da, "Öncelikle biz kadınlara ve özellikle girişimci kadınlara vermiş olduğu desteklerden dolayı başkanımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. İçerisinde girişimcilik ruhu olan tüm kadınlarımıza desteği esirgemeyen, mis kokulu kazançlar projemizle ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve çalışmalarımızla ilgili başkanımızı bilgilendirmek istedik" ifadelerini kullandı.
(GY-Y)

03.05.2017 13:58:43 TSI
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