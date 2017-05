YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Paket Paket Mutluluk' diyen Espark'a 5 ödül birden

'Paket Paket Mutluluk' diyen Espark'a 5 ödül birden



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Espark AVM, yılbaşı öncesi gerçkleştirdiği "Paket Paket Mutluluk" kampanyası ile AMCP'den (Association of Marketing and Communication Professionals) 3'ü platin, 2'si gold olmak üzere 5 ödül birden kazandı.

ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM, 1-31 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirdiği "Paket Paket Mutluluk" sosyal sorumluluk kampanyası ile dünyanın en saygın pazarlama ve iletişim platformlarından AMCP'nin her yıl gerçekleştirdiği Hermes Creative Awards'ta 5 ödüle layık görüldü. Espark, Eskişehir'de uzak köy okullarında okuyan çocukların 2017 yılına motive girmeleri için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve misafirlerinin işbirliği ile mutluluk dağıtan bir projeye ev sahipliği yaptı. Ziyaretçilerin seçtikleri hediyeleri eş zamanlı olarak miniklere gönderen Espark, bu projesiyle iletişim ve pazarlama platformlarının beğenisini topladı. Hediye gönderdikleri çocuklarla ekrana canlı bağlanarak iletişim kuran misafirler, mutluluğun çocuklar üzerindeki etkisini görme şansı da yakaladı.

(BRK-



03.05.2017 13:59:23 TSI

NNNN