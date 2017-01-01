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Geleneksel Mehmet Aktif İnan Voleybol Turnuvası başladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:52
Geleneksel Mehmet Aktif İnan Voleybol Turnuvası başladı
Geleneksel Mehmet Aktif İnan Voleybol Turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

Barış Türel
MALATYA (İHA) - Eğitim-Bir-Sen Malatya 1.Nolu Şube tarafından bu yıl ilki düzenlenen okullar arası Mehmet Aktif İnan Voleybol Turnuvası başladı.
Eğitim-Bir-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan anısına düzenlenen voleybol turnuvası Malatya'da Galip Demirel Ortaokulunda başladı. Eğitim-Bir-Sen 1.Nolu Şube Eğitim ve Sosyal İşler komisyonu tarafından düzenlenen turnuvaya 22 okul takımı katılıyor. Turnuvanın açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, 22 okul takımının katıldığı turnuvanın Recai Kutan Ortaokulu ile Fevzi Çakmak Anadolu Lisesinin ilk maçı ile başladığını söyledi.
Turnuvanın 12 Mayıs'da sona ereceğini belirten Yıldırım, "Eğitim- Bir-Sen Malatya Şubesi olarak sosyal sendikacılığımızın bir yansıması olan bu tür faaliyetlere önem veriyoruz. Hedefimiz eğitim çalışanlarını bir araya getirerek birlikteliğimize ve kaynaşmamıza katkıda bulunmak. Aynı zamanda bu turnuva, bütün eğitim çalışanlarını kucakladığımızın bir göstergesidir" diye konuştu. Yıldırım, "Eğitim camiasının devasa sorunlarıyla mücadele ederken, sosyal faaliyetlerde biraz olsun stresten uzaklaştırmayı düşündük. Malumunuz 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü geride bıraktık. Tüm çalışanların emek ve dayanışma gününü bu vesileyle kutluyorum. Ülkemizin birçok ilinde çalışanların sorunlarını ve taleplerini dile getiren mitingler toplantılar yapıldı. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen olarak bizde ilk toplu sözleşmenin yapıldığı Kütahya'daydık. Yoğun bir katılımla gerçekleşen buluşmamızda, iş güvencesinin kırımızı çizgimiz olduğunu, performans değerlendirmesi adı altında yapılacak her çalışmanın eğitimciyi olumsuz etkileyeceğini, sözleşmeli öğretmenlik ve memurluk sisteminde bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini yüksek sesle haykırdık. Eğitim-Bir-Sen olarak özlük hakkını savunurken sosyal alanlarda da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve hakemlerimize başarılar diliyorum iyi oynayan kazansın" şeklinde konuştu.
(BT-SD-Y)

03.05.2017 13:59:43 TSI
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