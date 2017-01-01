Devrek'te trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çanakçılar Mevkinde kaza meydana geldi. M.P. idaresindeki 67 NZ 795 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Araç içinde sıkışan araç sürücüsü olay yerine gelen 112 ekipleri ve Devrek Belediyesi Su altı ve Su Üstü ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde araçtan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen araç sürücüsü Zonguldak Devlet Hastanesine sevk edildi.
(FE-SÖ-Y)
03.05.2017 13:59:51 TSI
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