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19 Mayıs ve Gençlik Haftası toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - 15-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan Gençlik Haftası Etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 98. Yıldönümü etkinlikleri öncesi antrenörler ile toplantı yapıldı.

Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş başkanlığındaki toplantıda Gençlik Haftası'nda yapılacak olan etkinliklerin programı hakkında ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kutlamalar hakkında antrenörlerle değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik Haftası kutlamalarında yapılacaklar ile ilgili antrenörlerimiz ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ülkemiz genelinde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında hafta boyunca yapılacak olan sportif ve kültürel faaliyet programının belirlenmesi bu çerçevede yapılacak olan gösteri ve yarışmaların takvimini ve yerlerini belirleniyor. Yapılacak faaliyetler içerisinde tüm antrenörlerimizden hafta boyunca faaliyetlerini daha çok kapalı salonlarından ziyade halkımızın ve gençlerimizin görüp ve izleyebilecekleri açık alan, saha ve parklarda yapılması gerekiyor. Tatilde yaz spor okulları çalışma ve programlarının belirlenerek gençleri ve sporcuları yaz spor okullarına teşvik etmek bu amaçla okullarımızda öğrenci ve velilerimize bilgilendirme çalışması yapmaları ile lisanslı sporcu sayılarını artırmalıyız" dedi.

(AHM)



03.05.2017 14:00:20 TSI

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