03 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

19 Mayıs ve Gençlik Haftası toplantısı yapıldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:52
19 Mayıs ve Gençlik Haftası toplantısı yapıldı
19 Mayıs ve Gençlik Haftası toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - 15-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan Gençlik Haftası Etkinlikleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 98. Yıldönümü etkinlikleri öncesi antrenörler ile toplantı yapıldı.
Yeni Mahalle Spor Salonunda düzenlenen Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş başkanlığındaki toplantıda Gençlik Haftası'nda yapılacak olan etkinliklerin programı hakkında ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kutlamalar hakkında antrenörlerle değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik Haftası kutlamalarında yapılacaklar ile ilgili antrenörlerimiz ile görüş alışverişinde bulunuldu.
Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Ülkemiz genelinde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında hafta boyunca yapılacak olan sportif ve kültürel faaliyet programının belirlenmesi bu çerçevede yapılacak olan gösteri ve yarışmaların takvimini ve yerlerini belirleniyor. Yapılacak faaliyetler içerisinde tüm antrenörlerimizden hafta boyunca faaliyetlerini daha çok kapalı salonlarından ziyade halkımızın ve gençlerimizin görüp ve izleyebilecekleri açık alan, saha ve parklarda yapılması gerekiyor. Tatilde yaz spor okulları çalışma ve programlarının belirlenerek gençleri ve sporcuları yaz spor okullarına teşvik etmek bu amaçla okullarımızda öğrenci ve velilerimize bilgilendirme çalışması yapmaları ile lisanslı sporcu sayılarını artırmalıyız" dedi.
(AHM)

03.05.2017 14:00:20 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kahta MYO'da 'Okuma Sanatı' konulu konferans düzenlendi
YEREL

KAHTA MYO'DA 'OKUMA SANATI' KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ
Çizdiği Şehit Fethi Sekin portresini Emniyet Müdürlüğüne hediye etti
YEREL

ÇİZDİĞİ ŞEHİT FETHİ SEKİN PORTRESİNİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE HEDİYE ETTİ
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL

ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ
Adıyaman 3.8 ile sallandı
YEREL

ADIYAMAN 3.8 İLE SALLANDI
'Hayata kulaç at' projesi devam ediyor
YEREL

'HAYATA KULAÇ AT' PROJESİ DEVAM EDİYOR
Ağız ve diş sağlığı merkezinde yangın tatbikatı
YEREL

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN TATBİKATI
Gölbaşı ilçesinde amfi tiyatro açılışa hazırlanıyor
YEREL

GÖLBAŞI İLÇESİNDE AMFİ TİYATRO AÇILIŞA HAZIRLANIYOR
Kahta'da güvenlik korucusu alımı yapılacak
YEREL

KAHTA'DA GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI YAPILACAK
Sondaj kuyusu açma çalışmasında içme suyu hattı patladı
YEREL

SONDAJ KUYUSU AÇMA ÇALIŞMASINDA İÇME SUYU HATTI PATLADI
31 yıllık su hasreti son buldu
YEREL

31 YILLIK SU HASRETİ SON BULDU
&quot;Ali-i Hızır&quot; kitabı çıktı
YEREL

"ALİ-İ HIZIR" KİTABI ÇIKTI
Genel Müdür Şişman üretim sahasını gezdi
YEREL

GENEL MÜDÜR ŞİŞMAN ÜRETİM SAHASINI GEZDİ
İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan oldu
YEREL

İL GENEL MECLİS BAŞKANI ERDOĞAN OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Erkal dosyası ile ilgili karar verildi
FİSKOS

CİNAYET MASASI KARARINI VERDİ! İBRAHİM ERKAL...

 1
  • 2 Demet Akalın'ın paylaştığı fotoğraf olay oldu!
  • 3 Limon dilimleriyle uyumanın müthiş faydaları...
  • 4 Ağzındaki koca delikten öyle bir şey çıktı ki!