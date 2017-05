YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaosmanoğlu, "Bizler sevgi medeniyetinin mensuplarıyız"

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği ve Kocaeli Beyaz Ay Derneği'nin temsilcileriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Darıca Bir Umut Engelliler Derneği Başkanı Melek Arıkan ve yönetiminin yanı sıra, Beyaz Ay Derneği Kocaeli Şube Başkanı Furkan Uğur'ı makamında kabul etti. Görüşmelerde engellilere verilen destekler için teşekkür eden konuklar, aynı zamanda önerilerini ve isteklerini de ifade ettiler. Her gün engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Bizler bir sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. İnsan ve toplum bizim hayat anlayışımızın merkezindedir. Hepimiz her an fiziksel, ruhsal, bedensel, toplumsal engellerle karşılaşabiliriz. Hepimiz birer engelli adayıyız" dedi.

Engelliliğin bir insanlık gerçeği olduğuna değinen Karaosmanoğlu, "Bu gerçeğe kayıtsız kalmak, sırt dönmek, gözlerimizi yummak ise bir ahlâk ve insanlık eksikliğidir. Çünkü engellilik çözümler üretilmesi gereken bir durumdur. Devlet, toplum ve bireyler bundan birinci derecede sorumludurlar. Türkiye'de bedensel ve zihinsel sıkıntılar yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. Bu insanlar akrabamız, komşumuz, okul arkadaşlarımız. Devlete ve topluma emanet olan engellilerin hayata engelsiz katılmaları için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizler için hayatın kolaylaştırılması ve emniyeti için bütün önlemleri almaya çalışıyoruz. Toplumun bilinçlenmesi ve bakış açılarının iyileştirilmesi de bu önlemlerin içinde yer alıyor" açıklamasını yaptı.

Kocaeli ve Türkiye'de engellilerin, huzurlu bir yaşam sürmesine engel olunmaması için çok çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Engelli ve Çocuklara Diş Bakımı ve Florlama Projesi kapsamında beş bin çocuğumuza gerekli desteğimizi veriyoruz. Bizler engelli kardeşlerimizle ve aileleriyle bir ve beraberiz. Gördüğümüz eksiklikleri gidermek için tüm ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

03.05.2017 14:03:09 TSI

