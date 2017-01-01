YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Palandöken Belediyesi yeni hizmet binasında iş başı yaptı

Palandöken Belediyesi yeni hizmet binasında iş başı yaptı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi, yeni hizmet binasına kavuştu. Otoparkından çevre düzenlemesine, çalışma ofislerinden aydınlatması ve mimari üslubuna varıncaya kadar eşsiz bir eser olan yeni hizmet binası, ilçenin adeta gülen yüzü oldu.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "İlçemize tıpkı Palandöken dağı gibi heybetli ve vakur bir eseri kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. Palandöken Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı devasa bir yatırım daha hizmete girdi. Yenişehir'in hemen girişinde inşa edilen ve belediyeye tam 20 milyon liraya mal olan Palandöken Belediyesi'nin yeni hizmet binasının kapıları vatandaş için açıldı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken Belediyesi'nin mevcut hizmet binasının belediye birimlerine yetersiz kalması ve yapılan deprem testlerinden sonra risk taşıdığının ortaya çıkmasının ardından ilçeye yeni bir belediye binası kazandırma kararı aldıklarını hatırlatarak, "Hemen bir proje hazırladık, ihalesini yaptık, temelini attık ve bugün ilçemize görkemli bir belediye hizmet binası kazandırdık" dedi. Yeni hizmet binasının, Palandöken'in adına yakışır nitelikte olduğunu belirten Bulutlar, yeni hizmet binası hakkında teknik bilgiler de aktardı. Bulutlar, "Yaklaşık 20 milyon lira maliyete sahip olan yeni hizmet binamız 2 bloktan oluşuyor. Toprak zemin de 2 kat olmak üzere zemin üstü 4 kattan müteşekkil bir yapı. Toplam alanı 2 bin 497, kapalı alanı ise, 13 bin metrekare. Binamız 87 araçlık otopark, tüm birimlerin yer alacağı 112 çalışma ofisi, 6 adet asansör, geniş bir bekleme salonu, iki giriş kapısı, sığınak, encümen salonu, çok fonksiyonlu meclis salonu, mescit, yemekhane, ısı merkezi gibi birçok detay düşünülerek projelendirildi. Hamdolsun, kısa bir sürede inşaatını tamamladık ve vatandaşımıza artık yeni binamızda hizmet vermeye başladık" diye konuştu.

HİZMET BİNAMIZ AYNI ZAMANDA İMAJIMIZ

Palandöken Belediyesi'nin yeni hizmet binasının, tüm yönleri ve donatılarıyla Erzurum'daki en nitelikli hizmet binalarından birisi olduğunu vurgulayan Başkan Bulutlar, belediyenin uzun yıllar hizmet verdiği binanın yerinde ise, ilçe kaymakamlığı binasının yükseleceği bilgisini verdi. Palandöken Belediyesi'nin yeni hizmet binasının konuşlandırılacağı yeri belirlerken, vatandaşların rahatlıkla ulaşabilecekleri bir güzergahı tercih ettiklerini anlatan Başkan Bulutlar, "Binamızın ilçemizin hemen girişinde olması, aynı zamanda bir imaj çalışması olma özelliğini de taşıyor. Çünkü mimari açıdan yeni hizmet binamız, hakikaten de göz kamaştırıcı ve büyüleyici özellikler taşıyor. Dolayısıyla son derece modern bir hizmet binasına sahip bir kurum, elbette ki vatandaşa da o ölçüde nitelikli hizmet vermekle mükelleftir. Biz de bu sorumluluk anlayışıyla vatandaşımıza ihtiyaç duydukları her alanda en kaliteli belediyecilik hizmetlerini verebilmek için çalışıyoruz. Hizmet binamız, evvela ilçe sakinlerimize ve Erzurum'umuza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(ERZ-AT-Y)



03.05.2017 14:03:10 TSI

NNNN

