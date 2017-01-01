Kahta MYO'da 'Okuma Sanatı' konulu konferans düzenlendi
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Hüseyin Türkoğlu
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulunda 'Okuma Sanatı' konulu konferans düzenlendi.
Kahta Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen programa Kahta MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Olgunoğlu, Dicle Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Dicle Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fethat Çetinkaya, öğretim görevlileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Dicle Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan konuşmacı olarak katıldığı konferansta kitap okumanın kişinin kendisini gerçekleştirme süreci olduğunu ve bu sürecin hayat boyu devam edeceğini ifade ederek, öğrencilere etkili ve doğru kitap okuma yöntemlerine dair tavsiyelerde bulundu.
(HT-AHM)
03.05.2017 14:06:42 TSI
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