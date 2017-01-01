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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kaymakam Şimşek, özel sporcuları kutladı

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:57
Kaymakam Şimşek, özel sporcuları kutladı
Kaymakam Şimşek, özel sporcuları kutladı

(Fotoğraflı)

Sedat Temel
ANTALYA (İHA)- Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Okullar Arası Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu öğrencilerini kutladı.
Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından 06-07 Nisan 2017 tarihlerinde Aksaray'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında dereceye giren Serik Hacı Mustafa Bankoğlu Ortaokulu Down sendromlu ve Zihinsel Engelli özel eğitim sınıfı öğrencilerini kabul etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe Müdürü Mevlüt Özen ve Okul Müdürü Hüseyin Püseli ile öğretmenleri de sporculara eşlik etti. Kaymakam Şimşek, gülle atma kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Down Sendromlu Ayşena Melisa Em, 100 metre koşuda Türkiye 2.si olan Down Sendromlu Gülsüm Çayır ve Hafif zihinsel engelliler 100 metre koşuda Türkiye 3.sü olan Melisa Korum'u tebrik ederek kutladı. Kaymakam Şimşek, "Sporda engel yoktur. Bu özel çocuklarımızda bunun en iyi örneğini göstermişlerdir. Türkiye genelinde dereye girmeleri bizi duygulandırdı ve onurlandırdı. Kendilerini kutlar başarılarının devamını dilerim" dedi.
(ST-Y)

03.05.2017 14:06:46 TSI
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