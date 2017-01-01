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Bartın Üniversitesi Karate'de Türkiye ikincisi oldu

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 13:59
Bartın Üniversitesi Karate'de Türkiye ikincisi oldu
Bartın Üniversitesi Karate'de Türkiye ikincisi oldu

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi, 46 üniversiteden 300 sporcunun katıldığı Üniversitelerarası Türkiye Karate Şampiyonasında genel klasmanda Türkiye ikincisi oldu.
Bartın Üniversitesi, Türkiye Üniversitelerarası Karate Şampiyonasında 2 altın, 2 bronz madalya ile bir şampiyonluk ve bir üçüncülük kupası aldı. Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu tarafından Konya'da gerçekleştirilen şampiyonada Bartın Üniversitesi genel klasmanda 46 üniversite arasında Türkiye ikincisi oldu. Bartın Üniversitesi'ne altın madalyalar Bireysel Bayan Kata Türkiye Şampiyonu Meryem Mazlum ve Bayan Kumite +68kg Türkiye Şampiyonu Nursefa Kayan'dan geldi. Bronz madalyaları ise Bayan Kumite 55kg Türkiye Üçüncüsü Ebru Çidemli ve Bayan Kumite 68kg Türkiye Üçüncüsü Rabia Büşra Kanay aldı. Şampiyonada, Bartın Üniversitesi Bayan Takım Kata Türkiye Şampiyonu ve Erkek Takım Kata Türkiye üçüncülüğünü elde etti.
Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş, "Elde ettikleri başarılarla üniversitemizin ismini ulusal bazda duyurmaya başaran sporcularımız, 2018 yılında Avrupa Şampiyonalarında katılmaya hak kazandı. Sporcularımız bu başarılarını daha çok çalışarak, uluslararası platformda da göstereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
(AY-GY-Y)

03.05.2017 14:08:35 TSI
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