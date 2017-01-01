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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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"Hoş Geldin Meleğim" projesi devam ediyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:03
"Hoş Geldin Meleğim" projesi devam ediyor
"Hoş Geldin Meleğim" projesi devam ediyor

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediyesi, kent merkezinde yeni doğum yapan annelere bebek paketi hediyesi vermeye devam ediyor.
Yaklaşık 2 yıldır devam eden projede her gün Kilis Devlet Hastanesinde doğum yapan anneler Kilis Belediyesi ekiplerince ziyaret edilerek bebek sahibi olma mutluluğu yaşayan ailelere içerisinde battaniye, zıbın, önlük ve ilk aylarda ihtiyaç duyulan malzemelerin yer aldığı "Hoş Geldin Meleğim" paketi hediye ediliyor.
Her gün alınan listeler kapsamında aileler ziyaret edilirken, güler yüzlü Kilis Belediyesi personeli ile bebek paketleri bebek sahibi olma mutluluğunu yaşayan annelere teslim ediliyor.
Yaklaşık 4 bin bebek paketinin yeni doğum yapan ailelere ulaştığı belirtilirken, projenin tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.
(MAD-SD-Y)

03.05.2017 14:12:00 TSI
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